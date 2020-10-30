Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам на 30 октября
В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 8 312 человек, установив этим новый антирекорд, больше всего новых пациентов выявили в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
По состоянию на 30 октября в регионах Украины коронавирус распространился следующим образом:
Винницкая область - 10 115 (+216 за сутки);
Волынская область - 13 326 (+237);
Днепропетровская область - 14 655 (+354);
Донецкая область - 9 643 (+466);
Житомирская область - 13 866 (+348);
Закарпатская область - 14 158 (+316);
Запорожская область - 9 567 (+356);
Ивано-Франковская область - 19 981 (+385);
Кировоградская область - 2 398 (90);
Киев - 36 768 (+741);
Киевская область - 16 119 (+339);
Львовская область - 29 314 (+425);
Луганская область - 3 575 (+93);
Николаевская область - 7 574 (+124);
Одесская область - 24 116 (+493);
Полтавская область - 9 220 (290);
Ровенская область - 18 857 (+339);
Сумская область - 11 508 (270);
Тернопольская область - 20 411 (+300);
Харьковская область - 35 675 (+659);
Херсонская область - 3 800 (+184);
Хмельницкая область - 15 227 (+521);
Черновицкая область - 21 273 (+367);
Черкасская область - 8 952 (+217);
Черниговская область - 8 631 (+182).
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