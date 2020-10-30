В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 8 312 человек, установив этим новый антирекорд, больше всего новых пациентов выявили в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

По состоянию на 30 октября в регионах Украины коронавирус распространился следующим образом:

Винницкая область - 10 115 (+216 за сутки);

Волынская область - 13 326 (+237);

Днепропетровская область - 14 655 (+354);

Донецкая область - 9 643 (+466);

Житомирская область - 13 866 (+348);

Закарпатская область - 14 158 (+316);

Запорожская область - 9 567 (+356);

Ивано-Франковская область - 19 981 (+385);

Кировоградская область - 2 398 (90);

Киев - 36 768 (+741);

Киевская область - 16 119 (+339);

Львовская область - 29 314 (+425);

Луганская область - 3 575 (+93);

Николаевская область - 7 574 (+124);

Одесская область - 24 116 (+493);

Полтавская область - 9 220 (290);

Ровенская область - 18 857 (+339);

Сумская область - 11 508 (270);

Тернопольская область - 20 411 (+300);

Харьковская область - 35 675 (+659);

Херсонская область - 3 800 (+184);

Хмельницкая область - 15 227 (+521);

Черновицкая область - 21 273 (+367);

Черкасская область - 8 952 (+217);

Черниговская область - 8 631 (+182).

Ранее мы писали, что ЕС закрывает границы из-за коронавируса.

Также рассказывали, что в Польше суточный прирост коронавируса уже больше 20 000.