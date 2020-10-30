В ночь с 29 на 30 октября, вскоре после нападения на церковь во французской Ницце, в Татарстане вооруженный ножом подросток напал на отделение полиции МВД. Молодого человека застрелили. Во время нападения он называл полицейских "неверные" и выкрикивал: "Аллаху акбар!".

Об этом со ссылкой на данные Следственного комитета РФ сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в Кукморе. Ночью 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции. После этого он нанес удары ножом одному из правоохранителей. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений парень скончался до приезда медиков.

Сообщается также, что молодой человек выходец из Башкирии, проживавший в Кукморе, состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму.

По данным СМИ, нападавшего зовут Виталий Антипов, в последнее время он заводил страницы в соцсетях под новым именем - Абдурахман.

Напомним, утром 29 октября во французском курортном городе Ницца произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, обезглавил женщину, и заколол мужчину. Всего сообщается о трех жертвах и двух раненых. Преступника удалось задержать.

Так же мы писали о том, что в Лионе на трамвайной остановке полицейские задержали мужчину с ножом в руках.