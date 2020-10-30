Одной из жертв террориста, который 29 октября с ножом напал на людей в центре Ниццы, оказалась гражданка Бразилии.

Об этом в Facebook сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Так, жертвой нападавшего оказалась 44-летняя бразильянка, мать троих детей, которая проживала во Франции. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил соболезнования родным и близким погибшей в Ницце гражданки и других жертв, а также французскому народу и правительству.

"В своей речи в ООН в этом году я говорил о христианофобии. Именно это и произошло", - сказал Болсонару.

По мнению президента Бразилии, террорист "испытывает ненависть к христианам".

"Мы говорим о христианофобии - это она и есть. 100 тысяч человек во всем мире ежегодно погибают из-за своей веры", - сказал Болсонару.

Напомним, утром 29 октября во французском курортном городе Ницца произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, обезглавил женщину, и заколол мужчину. Всего сообщается о трех жертвах и двух раненых. Преступника удалось задержать.

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