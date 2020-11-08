В воскресенье, 8 ноября, на церковном календаре - именины Дмитрия в честь великомученика и проповедника Дмитрия Солунского, который считается также покровителем всех воинов. Сегодня День ангела отмечают все обладатели этого имени, которое наделяет мужественностью, лидерскими качествами, организаторскими способностями, веселым и дружелюбным нравом.

Значение имени и характер Дмитрия

Имя с древнегреческого означает "посвященный Деметре" - богине плодородия и земли. Оно наполняет характер настойчивостью, терпением, общительностью, жизнерадостностью. Мальчик с этим именем легко достигает задуманного, идет по жизни без оглядки на прошлое и умеет исправлять свои ошибки.

Это спокойный и уравновешенный человек с острым умом. Часто верный друг и надежный партнер по бизнесу. Дмитрий никогда не отказывает нуждающемуся в помощи, быстро становится душой любого коллектива, умеет вести за собой, ориентируясь в новой для себя обстановке. В юности он может быть чрезмерно влюбчивым и распыляться на нужды других, жертвуя даже своей мечтой.

С возрастом Дмитрий принимает все более взвешенные решения, становится мудрее и жестче в управлении. Но сохраняет чуткость и обаяние в течение всей жизни. Очень часто Диму отличает принципиальность, гордость и приподнятое настроение.

Благодаря врожденной уверенности и умению находить подход к людям он может легко достигать успеха в любой профессии.

Кем был Дмитрий Солунский

Праведник Дмитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фесалониках (современные Салоники). Его воспитали родители, которые были тайными христианами. Сына даже крестили в церкви при доме.

После смерти отца Дмитрий получил его должность при императоре Галерие Максимиане. Получив назначение, он стал открыто проповедовать учение апостола Павла, искореняя язычество вопреки воле императора-язычника. За непослушание правитель велел казнить своего подчиненного - Дмитрия закололи копьями 8 ноября.

Известно, что палачи выбросили тело убиенного на съедение хищникам, но солунские верующие нашли его и предали земле в соответствии с христианской традицией. Перед погребением помощник Дмитрия Лупп взял ризу и кольцо святого, помочил полотенце в его крови и с помощью этих святынь совершал в городе много чудес, исцеляя больных людей (впоследствии раба Дмитрия Солунского также казнили).

Что можно и нельзя делать в Дмитриев день

По народным верованиям в Дмитриев день разрешалось не работать. Верующие посещали службу в храме, день посвящали чтению духовной литературы, общению с семьей.

У иконы Дмитрия Солунского молятся, чтобы излечиться от многих заболеваний, особенно глазных; об укреплении духа в беде или опасной ситуации; о преодолении тяжести военной службы и спасении жизни во время боевых действий.

Именно поэтому Солунского считают защитником от нападения врага и покровителем всех воинов. Именинникам в день своего Ангела-Хранителя нужно почитать благодарственную молитву перед образом святого.

В этот день и в субботу накануне поминали умерших родственников. А еще 8 ноября считался днем окончания сезона сватовства и благоприятным днем для замужества. Если день был снежным и морозным, то такой же ждали и весны. Если на небе виднелась багровая заря, ожидали ветреную погоду.

Открытки и картинки с поздравлениями

Сегодня всех друзей и знакомых с именем Дмитрий можно поздравить, отправив им открытку или гифку с поздравлением.

С именинами, Димочка! Пусть тебе сопутствует счастье, а неудача обходит стороной. Пусть все твои проекты всегда поддерживают надежные коллеги.

Пусть ангел-хранитель в семейных и рабочих моментах помогает, все начинания и идеи воплощает, привнося в жизнь успех и процветание.

З днем янгола вітаю, бажаю великого кохання, успіху безперечного, натхнення невтомного і міцного здоров'я!

Нехай життя дарує більше яскравих моментів, а всі найсміливіші і заповітні бажання здійсняться!

У тебе є Янгол, покликаний захищати від невдачі, тож нехай він стане сильніше за граніт і пройде шляхом перемоги разом з тобою!

Пусть ангел бережет твой покой, на великие свершения направляет и мечты осуществляет. Пусть все, что хочешь, непременно исполняется. И удача с тобой на века сохраняется! С именинами тебя, Дима!

Желаю огорчений никогда не знать,

Чтоб счастье с любовью моментально обретать,

С именинами спешу тебя поздравить,

Пожелаю с неба звездочку доставить,

Чтобы чувствовать внимание родных,

И достаток с радостью делить на них!

Димуля, желаю душевной красоты и любви близких, чтобы каждый день верить в чудо, относиться к окружающим с пониманием, терпеть превратности судьбы и с ангелом искренне дружить.

Желаю счастья, радости и добрых слов,

Приятных комплиментов и букетов из цветов,

Улыбок и погожих в году дней,

Любви, удачи и здоровых деток в семье!

Пусть всегда окружают верные друзья,

В характере хватает силы и терпенья.

Тебя всегда поддерживает пусть семья,

Вселяя непременно веру и вдохновенье!

Пусть твой ангел прикрывает собою от бед и чуткий сон охраняет, разгоняя мрак ночи, и даря много цветных и сладких снов!

Пусть яркая в небе звезда,

Твой путь освещает всегда!

Чтоб счастья свет тебя согревал в печали,

И чтобы ангелы крыльями тебя защищали!

Димуля, в жизни пусть хватает оптимизма,

Чтоб свершить все планы и мечты,

Еще от себя пожелаем пофигизма,

Чтобы целей непринужденно добивался ты.

С именинами поздравляем! Пусть твое имя

Характер и волю укрепит.

И в радостных событиях

Вся жизнь твоя искрится и бурлит!

С именинами Дмитрия! Пусть Господь укрепляет в вере и дарует крепкое здоровье, настолько необходимое нам всем в благих начинаниях и кропотливом труде.

Пусть ангел помогает дорогому Димочке в добрых начинаниях! Пусть дарит свою милость, здоровье и радость, а еще отзывчивых и искренних друзей.

Пусть Бог хранит твоих родных и все препятствия убирает с твоего пути. Желаю легко справляться с любыми жизненными неурядицами, верить в лучшее и исполнение мечты! Пусть удача будет на твоей стороне!