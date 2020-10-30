Представители партии "Слуга народа" и окружения президента Зеленского прокомментировали "Стране" внесение законопроекта об отставке всех членов Конституционного суда (КС), который принял решение о незаконности е-деклараций чиновников, который юристы считают противоречащим Конституции.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны" в пятницу, 30 октября.

"У президента считают, что последние решения КСУ были инспирированы альянсом Коломойского и Порошенко (большинство судей КСУ было назначено во времена Порошенко и до сих пор, по версии "слуг народа", им контролируется).

Интерес Порошенко в том, чтоб обвинить в происходящем Зеленского и навлечь на него гнев Запада. После чего попытаться его сместить через организацию массовых акций протеста.

В окружении президента полагают, что КСУ идет по беспределу, исходя из коррупционных интересов, а также политических интересов Порошенко, а потому ситуация чрезвычайная. И требует чрезвычайных мер. В том числе и через принятия законопроекта об отставке всех членов КСУ. Наши собеседники признают его неконституционность, но полагают, что другого способа обезопасить государство от "разрушительных", по их мнению, действий КСУ нет.

Также они говорят, что до западных посольств уже донесена позиция президента и его команды относительно решений КСУ и там, как утверждают депутаты, понимают, что Зеленский к ним непричастен и что это игра Коломойского и Порошенко.

На вопрос хватит ли голосов под законопроект о перезагрузке Конституционного суда наши источники ответили коротко: "работа идет", - пишет "Политика страны".

Ранее мы писали, что, по мнению юриста, законопроект Зеленского об отставке судей КСУ может стать основанием для импичмента президента.

Также сообщали, что под КСУ проходит акция протеста из-за скандального решения о e-декларациях.