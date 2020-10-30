Четырех граждан Украины, которые плыли на яхте из Турции в Черногорию, задержали в албанском порту Влера.

Об этом в Facebook сообщает "Балканский обозреватель".

Украинцев задержали полицейские по обвинению в нарушении албанской границы. По словам задержанных, по пути в Черногорию у них закончилось топливо.

Источники в полиции подтверждают, что есть подозрения, что яхта могла быть использована в преступных целях.

Напомним, МИД Украины рассказал, сколько украинцев задержаны за границей. Так, по состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11 968 украинцев, из них 6 202 гражданина осуждены за совершение различного рода преступлений.

Также мы писали о том, что недавно в Беларуси задержали украинца, который пытался вывезти из страны старинные книги, марки и монеты.