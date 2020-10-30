В штабе ООС заявили, что по состоянию пятницу, 30 октября, противник нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив прицельные обстрелы украинских позиций в районе пункта Водяное. В результате чего погибли двое военнослужащих ВСУ.

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Об обострении ситуации заявил командующий ООС Сергей Наев в Facebook.

"Я, как командующий Объединенных сил, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые трехсторонние контактной группой, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций.

Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

В целом наблюдается ухудшение обстановки на фронте. Кроме двоих погибших еще есть пятеро средне- и тяжело раненых.

Напомним, в сентябре трое военнослужащих ВСУ пострадали от взрыва неизвестного устройства во время обхода около населенного пункта Орехово, они были госпитализированы.

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