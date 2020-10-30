Президент России Владимир Путин допустил передачу Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе, занятых Арменией. Но для начала сторонам следует прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Об этом со ссылкой на российского лидера сообщает "Интерфакс".

"Мы изначально исходили из того, что наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее", - сказал Путин.

Он напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского Союза не предприняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей.

"Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах, а еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет?

И Азербайджан о чем говорит? О том, что, во всяком случае, семь районов не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории. У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан", - добавил президент.

Путин считает, что конфликт нужно решать так, чтобы население чувствовало себя в безопасности и при этом можно было бы говорить об эффективном развитии территорий.

Напомним, 28 октября советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия сыграет особую роль в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе.

При этом ранее в октябре армянский премьер Никол Пашянин заявил, что Ереван и Баку могут согласовать ввод российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха.