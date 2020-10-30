По состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине подтвердилось еще 8 312 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 378 729 человек.

И это новый печальный антирекорд, предыдущий был отмечен 23 октября, когда число новых зараженных за сутки составило 7 517 человек.

Добавим так же, что вчера, 29 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 370 417 человек. И было выявлено 7 342 новых зараженных за сутки.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 7 041 пациентов с этим диагнозом (+ 173 за сутки). Выздоровели уже 155 026 человек (+ 3 394 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 216 662 человека (+ 4 745 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, мы сообщали, что что решил экстренный саммит Евросоюза по коронавирусу.

Так же "Страна" рассказывала о том, что Испания продлила особый режим из-за коронавируса до мая следующего года.