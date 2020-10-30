Юрист Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" внесение президентом Зеленским законопроекта об отставке всех членов Конституционного суда (КС), который принял решение о незаконности е-деклараций чиновников.

"Предложенный законопроект неконститутиционен. Он противоречит существующим нормам законодательства в части сроков полномочий судей, которые нельзя взять и вот так ограничить, фактически лишив суд гарантий независимости", - сообщил он "Стране". - Решения суда должны быть исполнены, а не отменены новым законом, такой способ уклонения от исполнения решения суда противоречит Конституции и фактически ведет к государственному перевороту в стране, что чревато полной потерей независимости и хаосом".

Ростислав Кравец назвал так же далеко идущие последствия такого решения гаранта.

"Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента, что же касается депутатов голосующих за принятие Закона, грубейшим образом нарушающего Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках уголовного кодекса, а именно захвата государственной власти и вмешательство в работу Конституционного суда Украины", - заявил юрист.

Ранее "Страна" сообщала, что ГБР вызвало на допрос председателя Конституционного суда Украины 2 ноября.

Так же "Страна" в материале "Сняли с крючка" выясняла, что на самом деле решил Конституционный суд по декларациям чиновников.