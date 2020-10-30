В Николаеве СБУ задержала организатора транснациональной преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом крупных партий тяжелых наркотиков. Правоохранители изъяли наркотические средства, стоимость которых, по ценам "черного" рынка, составляет почти 4,5 миллиона

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группы входили жители разных регионов Украины и граждане одной из стран ЕС. Они занимались контрабандой кокаина в Украину для продажи через разветвленную сеть наркодилеров. За границу фигуранты переправляли каннабис.

"Сотрудники СБУ задержали активного участника группировки на пункте пропуска "Ягодин" Волынской области при попытке контрабанды за границу почти 10 килограммов марихуаны. Наркотик был скрыт в специально оборудованном тайнике внедорожника", - говорится в сообщении.

Так же правоохранители задокументировали два факта сбыта преступниками 500 грамм кокаина в разных регионах Украины.

По данным СБУ, во время обысков по месту жительства организатора и других участников группы, а также в гаражных и складских помещениях в Николаеве правоохранители обнаружили 10 килограммов каннабиса и оборудование для его фасовки.

Общая стоимость изъятых во время спецоперации наркотиков по ценам "черного" рынка составляет почти 4,5 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения задержанным. Досудебное расследование продолжается.

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