На экстренном саммите лидеров стран ЕС, который прошел в формате видеоконференции и был посвящен борьбе с пандемией Covid-19 приняли решение о введение "новых и очень продолжительных санитарных мер".

Вот главные итоги и решения экстренного саммита Евросоюза по коронавирусу



- ЕС поторопились с отменой жестких санитарных мер летом, что и стало одной из причин столь интенсивной второй волны пандемии в Европе.



- По всему Евросоюзу ежедневное число новых случаев болезни в несколько раз превышает пиковые весенние показатели. Число смертей быстро растет вместе с увеличением заболеваемости.



- Необходимо ограничение необязательных перемещений граждан европейских стран.



- Требуются общеевропейские меры по тестированию больных и разработке стратегии вакцинации.



- Больницы и весь сектор здравоохранения подвергается перегрузке.



- Необходимо разработать общеевропейские правила соблюдения карантина для бессимптомных носителей заболевания и для лиц, имевших контакты с зараженными.



- Очень низок уровень взаимодействия между государствами Евросоюза по борьбе с пандемией.



- Мобильные приложения для отслеживания контактов с инфицированными людьми работают неэффективно – на 446 млн граждан Евросоюза лишь 52 млн скачиваний.



- Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что 100-процентная эффективность вакцин невозможна: "Первые вакцины будут иметь эффективность 80-70%, возможно меньше, и это будет уже хорошим результатом".

Об этом передает Телеграм-канал Пул №3.

Напомним, "Страна" сообщала, что врачи назвали период, когда зараженный Сovid-19 наиболее опасен для окружающих.