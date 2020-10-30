Скандал вокруг решения Конституционного суда Украины (КС), который признал незаконными е-декларации чиновников, продолжает разгораться.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно внес в Раду законопроект с требованием отставки всему составу КС, а глава НАПК Александр Новиков заявил, что Конституционный суд готовится отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке (также известный как закон о тотальной украинизации) и закон о продаже земли.

Об этом сообщает издание "Бабель".

"Сейчас у Конституционного суда в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельную реформу", - сказал Александр Новиков.

Ранее "Страна" в материале "Сняли с крючка" выясняла, что на самом деле решил Конституционный суд по декларациям чиновников.