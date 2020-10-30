Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после своего отравления и лечения в немецкой клинике "Шаритэ" вышел в прямой эфир своего YouTube-канала "Навальный Live".

Трансляция прошла вечером в четверг, 29 октября, из Германии.

Видео: Навальный LIVE

"Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул", - рассказал Навальный.

По его словам, немецкие врачи пока не могут прогнозировать, когда он восстановится полностью.

Что касается заявления президента Путина об отказе западных стран предоставить Москве биоматериалы и официальное заключение с подтверждением, что Навальный был отравлен "Новичком", оппозиционный политик сказал, что Россия, как страна-член Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сама располагает такими данными и всеми доказательствами.

"Моей крови в Омске много, мои медицинские документы из Омска есть в полном распоряжении российских властей", - добавил политик.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шаритэ".

Эксперты спецлаборатории Бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. После чего Евросоюз 15 октября ввел санкции против Кремля за отравление Алексея Навального.