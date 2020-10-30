Врачи-эпидемиологи установили срок, когда человек, зараженный коронавирусом, представляет наибольшую угрозу для окружающих людей и тех, кто находится с ним даже в периодическом контакте.

"Подхвативший Сovid-19 максимально заразен за два дня до появления ярко выраженных симптомов заболевания симптомов", - заявила эпидемиолог "Роспотребнадзора", профессор Наталья Пшеничная.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

По ее словам стабилизация с Сovid-19 в России должна начаться после достижения показателя 20 000 заболевших в сутки (по данным на 29 октября в России было выявлено 17 700 новых заражений - Ред.).

Так же по словам профессора, в холодную погоду вероятность заразиться больше.

"На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям", - уточнила Наталья Пшеничная.

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