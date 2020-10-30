Ситуацию с трещиной в обшивке российского модуля на Международной космической станции (МКС) удалось временно разрешить, но положение все-равно остается серьезным.

Трещина в российском модуле, из которой проходит утечка воздуха, могла появиться из-за удара извне, допустил командир МКС, космонавт Сергей Рыжиков. Он предложил Центру управления полетами (ЦУП) дать добро на осмотр трещины снаружи, как передает "Коммерсант".

"Есть предположение, что это был удар с внешней стороны", - сказал Сергей Рыжиков во время переговоров с ЦУП. Специалист ЦУПа на предложение космонавта ответил, что провести внешний осмотр будет трудно, так как придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.

Напомним, что экипаж МКС пытался определить место утечки воздуха с августа. В октябре космонавты нашли трещину длиной до 4 см в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Сейчас трещина временно загерметизирована.