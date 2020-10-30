В Украине продолжается громкий скандал, связанный с последними решениями Конституционного суда. После экстренного заседания СНБО и указа президента о доверии к конституционному судопроизводству в Украине, Банковая сделала очередной шаг.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в Законе Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает сайт Верховной Рады. "Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводства" поступил в парламент и уже зарегистрирован.

Законопроект содержит три статьи. Первые две - "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства". Третьей определяется вступление его в силу на следующий день после опубликования в "Голосе Украины".

Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (то есть таким, что не создает правовых последствий - Ред.) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Кроме того, инициируется возврат редакцией закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Также соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Важно, что новый состав КС Уккраины предлагают выбирать в соответствии с "порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины". В то же время та же Конституция запрещает таким образом прекращать полномочия судей КСУ. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КС, по представлению 47 нардепов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.

"Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее "Страна" сообщала, что посол Украины при ЕС пугает отменой безвиза из-за решения КСУ по декларациям.

Так же "Страна" в материале в материале "Сняли с крючка" выясняла, что на самом деле решил Конституционный суд по декларациям чиновников.