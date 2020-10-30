В штате Техас состав с нефтепродуктами потерпел крушение. Заполненные цистерны и товарные вагоны сошли с рельсов и заблокировали полотно и часть автомобильной дороги, проходящей рядом с ним.

Авария с товарным поездом произошла в в округе Ориндж, что в Юго-Восточном Техасе, около 7:30 29 октября.

Товарный состав включал 10 пустых и 15 загруженных вагонов. В результате 5 железнодорожных цистерн были повреждены, из четырех вытекли нефтепродукты. После аварии на железнодорожном полотне образовалось нагромождение вагонов.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако после крушения из населенных пунктов в радиусе полутора километров эвакуировали местных жителей.

Управление штата по чрезвычайным ситуациям сообщило, что вылившиеся нефтепродукты не представляют угрозы для населения. О причинах происшествия пока не известно.

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