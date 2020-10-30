Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 30 октября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 30 октября. За последние сутки заразилось еще 8 312 человек, излечилось 3 394 пациента и скончалось 173.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 10 115 случаев;
- Волынская область - 13 326 случаев;
- Днепропетровская область - 14 655 случаев;
- Донецкая область - 9 643 случая;
- Житомирская область - 13 866 случаев;
- Закарпатская область - 14 158 случаев;
- Запорожская область - 9 567 случаев;
- Ивано-Франковская область - 19 981 случай;
- Кировоградская область - 2 398 случаев;
- Киев - 36 768 случаев;
- Киевская область - 16 119 случаев;
- Львовская область - 29 314 случаев;
- Луганская область - 3 575 случаев;
- Николаевская область - 7 574 случая;
- Одесская область - 24 116 случаев;
- Полтавская область - 9 220 случаев;
- Ровенская область - 18 857 случаев;
- Сумская область - 11 508 случаев;
- Тернопольская область - 20 411 случаев;
- Харьковская область - 35 675 случаев;
- Херсонская область - 3 800 случаев;
- Хмельницкая область - 15 227 случаев;
- Черновицкая область - 21 273 случаи;
- Черкасская область - 8 952 случая;
- Черниговская область - 8 631 случай.
Напомним, в Польше, которая входит в красную карантинную зону украинского Минздрава, 30 октября лабораторно подтверждены 21 629 новых случаев заболевания Covid-19. Это рекордный суточный прирост за все время эпидемии в стране.
Как сообщала "Страна", вслед за европейскими странами, где показатели заболеваемости Covid-19 бьют рекорды, огромное число заражений зарегистрировано в США. Суточный прирост инфицированных там составил 90 456.
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