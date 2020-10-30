В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 30 октября. За последние сутки заразилось еще 8 312 человек, излечилось 3 394 пациента и скончалось 173.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 10 115 случаев;

Волынская область - 13 326 случаев;

Днепропетровская область - 14 655 случаев;

Донецкая область - 9 643 случая;

Житомирская область - 13 866 случаев;

Закарпатская область - 14 158 случаев;

Запорожская область - 9 567 случаев;

Ивано-Франковская область - 19 981 случай;

Кировоградская область - 2 398 случаев;

Киев - 36 768 случаев;

Киевская область - 16 119 случаев;

Львовская область - 29 314 случаев;

Луганская область - 3 575 случаев;

Николаевская область - 7 574 случая;

Одесская область - 24 116 случаев;

Полтавская область - 9 220 случаев;

Ровенская область - 18 857 случаев;

Сумская область - 11 508 случаев;

Тернопольская область - 20 411 случаев;

Харьковская область - 35 675 случаев;

Херсонская область - 3 800 случаев;

Хмельницкая область - 15 227 случаев;

Черновицкая область - 21 273 случаи;

Черкасская область - 8 952 случая;

Черниговская область - 8 631 случай.

Напомним, в Польше, которая входит в красную карантинную зону украинского Минздрава, 30 октября лабораторно подтверждены 21 629 новых случаев заболевания Covid-19. Это рекордный суточный прирост за все время эпидемии в стране.

Как сообщала "Страна", вслед за европейскими странами, где показатели заболеваемости Covid-19 бьют рекорды, огромное число заражений зарегистрировано в США. Суточный прирост инфицированных там составил 90 456.