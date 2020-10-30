В Ивано-Франковске неизвестные перекрыли задвижки на распределительном газопроводе, вследствие чего без газа осталось 558 жилых домов и три медицинских учреждения.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал на своей странице в Facebook.

"29 октября в 22.30… от ОАО "Ивано-Франковскгаз" поступило сообщение о том, что в районе ул. Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сочинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Черновола и с. Крихивци состоялось аварийное отключение потребителей от газоснабжения (вероятно неизвестными лицами было перекрыто задвижки на распределительном газопроводе)", - написал он.

Кроме того, из-за понижения давления в системе газопроводов, была приостановлена работа пяти котельных, которые также поставляли газ в жилые жома и больницы. Сейчас в проблемных зонах работают сотрудники "Ивано-Франковскгаз".

Напомним, взрыв газопровода КЗУ-1 в Чабанах Киевской области произошел из-за некачественной сварки трубы.

Как сообщала "Страна", в результате взрыва на газоперерабатывающей станции в Харьковской области двое пострадавших были госпитализированы в реанимацию в критическом состоянии. В больницу скорой помощи доставлены 8 человек.