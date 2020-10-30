Бывший работник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который сбежал в Россию на фоне преследования из-за разоблачения тотальной слежки США за жителями планеты, вскоре станет отцом.

Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерену.

По словам адвоката, ребенок Эдварда Сноудена и его супруги Линдси Миллс, который вскоре должен родиться в России, автоматически получит гражданство РФ, если только один из родителей не заявит о его правах на гражданство другого государства.

О том, как планируют поступить будущие родители и намерены ли они сами получить гражданство РФ, "пока нет информации", добавил Кучерена.

Напомним, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности и ЦРУ США Эдвард Сноуден не собирается покидать Россию, пока не прекратится его уголовное преследование в Америке.

Как сообщала "Страна", в США суд постановил, что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден должен отказаться от $4,2 млн, которые он получил за свою скандальную книгу "Личное дело" о работе в американской разведке.