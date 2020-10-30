Сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото единственной в Украине черепахи, которая проживает в наших широтах в условиях дикой природы.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Единственная и неповторимая. Европейская болотная черепаха. Пресноводная. Единственный представитель ряда Черепах в фауне Украины. Зиму проводит в спячке на дне водоема. Но до настоящих холодов еще далеко. Можно погреться на осеннем солнышке", - указано в сообщении.

На снимке черепаха с темно-зеленым панцирем длиной всего несколько сантиметров отдыхает между рекой растительности под Солнцем.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в Украине. Средняя сыч-воробей может поместиться в ладони взрослого человека и весит около 80 грамм, поэтому постоянно вынужден прятаться от хищников побольше.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали видео дикого лося, которого оператор застал во время обеда. Животное обрывало листья с кустов.