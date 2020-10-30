Единый реестр электронных деклараций заработал вопреки решению Конституционного суда
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций вопреки решению Конституционного суда об отмене электронного декларирования.
Ранее во исполнение решения КСУ от 27 октября №13-р / 2020 доступ к реестру деклараций был прекращен. Теперь же на сайте появилось новое уведомление: "Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен".
Из-за вердикта КСУ президент Владимир Зеленский в четверг собрал экстренное совещание СНБО.
На нем глава государства пообещал, что система е-декларирования в Украине будет работать несмотря ни на что. А вскоре Кабмин обязал НАПК безотлагательно открыть доступ к реестру деклараций чиновников.