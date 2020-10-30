Е-декларирование: двойная игра президента?

Тема отмены открытого электронного декларирования и уголовной ответственности за недостоверные данные вчера была главной и для руководства страны, и для посольств "Большой семерки", и для многочисленных антикоррупционных структур.

В принципе, все дули в одну дуду: антикоррупционные реформы не должны быть свернуты, и законодательство, отмененное Конституционным судом, необходимо вернуть как можно скорее. Именно такое заявление сделал Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.

А вскоре он даже подал в Раду законопроект об отстранении всех членов Конституционного суда, который крайне сомнителен с точки зрения Конституции.

Таким образом, президент демонстрирует Западу, что он не причастен к решению КСУ.

Но другой вопрос - хватит ли голосов под принятие этих законов парламентом?

Пока это выглядит крайне сомнительным.

Подробнее о ситуации вокруг решения Конституционного суда смотрите в блоге "Ясно.Понятно" Олесе Медведевой.

Мирный план от "ЛДНР": как отреагирует Киев?

Параллельно президенту нужно решать и другой вопрос – по Донбассу. Перемирие там держится уже несколько месяцев, но, будучи не подкрепленным политическими договоренностями, оно может сорваться в любую минуту – как это совсем недавно произошло в Карабахе.

И вчера на этом направлении появилась неожиданная инициатива: руководство сепаратистских "республик" представило обновленный план их реинтеграции в Украину. План выглядит слишком компромиссным, чтобы его могли написать в Донецке или Луганске, – очевидно, что его писали в Москве. Но для Киева он, скорее всего, окажется недостаточно компромиссным.

Если убрать частности, то "республики" представили тот же "Минск-2", только детализированный и содержащий целый ряд реверансов в сторону Киева (под которыми сепаратисты образца 2014 года никогда не подписались бы). И если на этот документ смотреть объективно, то он вполне мог бы стать действительной программой реинтеграции. Больше того, если бы Владимир Зеленский или Леонид Кравчук подписывали такой план, к примеру, для реинтеграции Северного Кипра или Южной Осетии, они посчитали бы его очень разумным.

Однако проблема как раз в том, что большинство киевских политиков не могут этот документ читать объективно. Даже если речь идет о самых адекватных представителях власти, они сразу будут представлять, как радикальные националисты отреагируют уже на сам факт документа, подписанного Украиной и "ЛДНР", как объяснить отказ от схемы "сначала граница – потом выборы" и как объяснить "партии войны" необходимость всеобщей амнистии или фактическую трансформацию нынешних военных подразделений сепаратистов в легальную "народную милицию".

Собственно, главная проблема украинской власти в том, что она все время вынуждена действовать с оглядкой на возможную реакцию радикалов. А потому план мирного урегулирования на Донбассе нужно начинать с "мирного урегулирования" в Киеве – то есть запрета радикальных группировок, массовых операций по изъятию нелегального оружия и усилению контроля за безопасностью на улицах. И делать это надо руками армии, поскольку нынешняя полиция в силу своего непрофессионализма и заангажированности провести подобные "реформы" не способна.

Таким должен быть первый пункт условного "Минска-3". Пока он не будет реализован, об остальных пунктах говорить бессмысленно.

Ослабление гривны: выборы закончились?

Курс гривны вчера упал до самых низких отметок за последние три года. К концу торгов на межбанковском рынке он установился на отметке 28,44 за доллар. В последний раз украинская валюта была настолько слабой после того, как прежняя власть сначала провела национализацию "Приватбанка", а потом еще и ввела экономическую блокаду Донбасса.

На данный момент таких катастрофических решений не наблюдается. Правда, некоторые эксперты считают, что проблема в решении КС по е-декларированию, из-за которого может быть заблокировано финансирование от МВФ и ЕС, но это объяснение выглядит уж слишком притянутым за уши: проблемы с деньгами от фонда у нас уже не первый месяц, а суммы от ЕС слишком незначительны, чтобы серьезно влиять на финансовый рынок страны.

Скорее всего, происходит то, о чем говорили еще в момент назначения нынешнего главы Нацбанка: власть хочет опустить курс гривны до 29,5-30 за доллар. Психологическую отметку в 30 пока пересекать не будут, но подойдут к ней вплотную. Таким образом можно будет улучшить ситуацию с бюджетными поступлениями от таможни, а заодно снизить товарный импорт.

Этого не происходило до сих пор из-за местных выборов: вплоть до 25 октября гривну держали на отметке 28,3, которая для населения уже выглядит привычной и не вызывает ажиотажа. Но выборы прошли, и сдерживающиеся факторы закончились. Поэтому вчерашние 28,44 – это только начало.

100 млн на сериалы: патриотизм ни при чем?

Вчера стало известно о скандальном решении Кабмина разрешить использование 100 миллионов гривен для съемки патриотических сериалов. О том, какой будет реакция адекватных людей, здесь даже говорить не нужно. Но удивительно то, что даже порохоботы не купились на слово "патриотические" и вчера вовсю разгоняли месседжи о зраде.

И это тот редкий случай, когда с порохоботами можно согласиться. Очевидно, что "патриотическая" направленность в данном случае играет роль отвлекающего маневра, а реальную суть нужно искать в том, каким именно компаниям будут направлены средства для съемки сериалов. И никто не удивится, если это будут компании, так или иначе связанные с представителями власти, ранее работавшими на "1+1" или "95 квартале".

Причем вряд ли к этим решениям причастен лично Зеленский – во власти и без него достаточно людей с "Плюсов" и "кварталовцев". Удивительно только, что эти люди (безусловно, неглупые) не понимают, насколько они подставляют президента. Ведь распределять деньги, предназначенные на борьбу с коронавирусом, на сериалы – это все равно, что при Порошенко выделить средства из госбюджета на строительство патриотических кондитерских магазинов.

Кстати, в некоторых случаях они и строились за бюджетные средства, но прошлая власть хотя бы хитрила, а не напрямую прописывала собственный бизнес в бюджете и решениях Кабмина.

К тому же, тогда все же не было коронавируса. А сегодня все это выглядит не только глупо, но и цинично.

Теракт в Ницце: признает ли Макрон вину власти?

Главное международное событие – трагедия в Ницце, где исламский террорист убил троих людей в церкви. Все это, безусловно, является продолжением войны исламского фундаментализма против Франции, которая началась с убийства учителя и продолжается до сих пор. Но только теперь французская власть поняла, что на это надо реагировать не только словами.

Решение Эммануэля Макрона вывести на улицы армию, безусловно, правильное. Однако оно является всего лишь непосредственной реакцией на теракт и проблему не решает.

Французский президент заявил, что террористы ведут борьбу с базовыми свободами страны. Но он все еще не решается сказать, что подобная ситуация – это последствие политики в отношении мигрантов, которую власть вела.

Когда в Европе шла жесткая дискуссия насчет того, нужна ли континенту массовая миграция иностранцев (преимущественно из арабских стран), Париж был в авангарде тех, кто выступал за, заявляя о необходимости соблюдать эту базовую свободу. Теперь же одна базовая свобода столкнулась с другой – и подтвердилось то, о чем все давно уже знают: мигранты с других континентов не становятся французами или немцами с менталитетом граждан этих стран – они несут свою культуру на европейский континент и, в лучшем случае, живут обособленными колониями, а в худшем – навязывают свою культуру всей стране. Как это делают мусульмане.

Поэтому армия может только ликвидировать последствия. А причины можно устранить, только кардинально изменив миграционную политику. Иначе французские свободы придется подчинить чужой идеологии.