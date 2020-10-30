Вслед за премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на самоизоляцию ушел президент страны Румен Радев. Это связано с тем, что он контактировал с руководителем своего аппарата, у которого обнаружили Covid-19.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

У генерального секретаря Радева Димитра Стоянова коронавирус диагностировали 29 октября. Стоянов был в отпуске с 26 октября, а с коллегами в последний раз общался за три дня до этого. Президент, который в Болгарии выполняет больше церемониальную роль, и работники его администрации, контактировавшие со Степановым, будут работать удаленно.

Также на карантине находится глава Центрального банка страны Димитр Радев.

По состоянию на 29 октября Болгария закрыла университеты, средние школы и ночные клубы на две недели, поскольку пытается сдержать всплеск эпидемии. 29 октября был зарегистрирован новый суточный рекорд заражений - 2 760 человек.

Всего за время эпидемии в Болгарии обнаружили более 45 000 инфицированных коронавирусом, почти 1200 человек умерли.

Как сообщала "Страна", и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился коронавирусом и перешел на удаленку.

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