В Запорожской области мужчины вывезли тело убитого собутыльника в лес и подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

"24 октября около 11:00 в Запорожского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от жителя Запорожского района о том, что возле одного из сел, в лесополосе найдено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Злоумышленниками оказались односельчане погибшего. Теперь им сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Досудебное расследование продолжается", - указано в сообщении.

Правоохранители опросили жителей села, установили связи потерпевшего, проверили ранее судимых граждан. За несколько дней им восстановить хронологию событий и установить лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. Ими оказались односельчане погибшего - двое мужчин 1990 по 1997 годов рождения.

"Как выяснилось, погибший - 55-летний местный житель. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм", - рассказал начальник Запорожского отделения полиции Станислав Галилеев.

Известно, что 23 октября около 11 часов вечера мужчины распивали спиртные напитки, что привело к конфликту и драке. Мужчины нанесли собутыльнику множественные удары по голове и туловищу, что привело к смерти.

Чтобы скрыть следу преступления, они оттащили тело в лесополосу и подожгли. Обоим подозреваемым грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, прокуратура Киевской области передала в суд обвинительное заключение в отношении двух лиц, которые подозреваются в убийстве своего коллеги в Буче Киевской области в июле 2019 года. Вначале двое мужчин на почве ссоры избили до смерти своего обидчика, после чего вывезли его тело в лес, подожгли и закопали, чтобы спрятать улики преступления.

Как сообщала "Страна", неизвестные сожгли машину известного одесского историка Александра Бабича. По его словам, это произошло по его возвращению домой.