Полиция Харькова устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием 70-летнего пешехода и двух автомобилей. В результате аварии пожилой мужчина скончался на месте.

О происшествии сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

ДТП произошло 29 октября около 5:55 на проспекте Гагарина. На место аварии прибыли следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Правоохранители предварительно установили, что 38-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на пешехода. От удара пострадавший упал на проезжую часть, после чего на него наехал автомобиль Suzuki, который двигался во встречном направлении. Пешеход сразу умер, приехавшим врачам "скорой" оставалось констатировать его смерть.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве полицейский автомобиль насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода.

Мы также сообщали, что в Харькове отпустили под залог гражданина США, который сбил насмерть юного украинца.