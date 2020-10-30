В Одесской области под суд пойдет сотрудник ГСЧС, который поджигал элитные машины на заказ. Сейчас известно о минимум трех таких случаях.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Сообщено о подозрении сотруднику одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области", - указано в сообщении.

Поджигал элитные авто пожарный из Днепропетровской области с двумя сообщниками, с декабря 2019 по апрель 2020 они совершили, как минимум, три подобных преступления. Известно, что владельца троих машин в центре Одессы, такие действия пожарных принесли ущерб на общую сумму более миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

Напомним, в Николаеве в ночь на 8 октября неизвестные сожгли автомобиль кандидата в городской совет от партии "Слуга народа" Дениса Жело. Правоохранители расследуют инцидент и выясняют обстоятельства ЧП. Об этом говорится на странице регионального ГУНП в соцсети

Как сообщала "Страна", "Страна" узнала некоторые подробности по поводу чрезвычайного происшествия с автомобилем опального нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.