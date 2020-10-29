В некоторых регионах Греции решили ввести жесткий карантин из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Греции.

Так, локдаун вводится в городе Салоники, а также регионах Ларисса и Родопи. Начиная с сегодняшнего дня, на этих территориях запрещается проведение публичных мероприятий, частные собрания или передвижение между районами.

Отметим, за последние сутки в стране зафиксировали 1 211 заражений коронавирусом, что немного меньше, чем в среду. Всего в Греции известно о 35,5 тысячах пациентов с коронавирусом с начала пандемии.

В четверг суточный показатель случаев заражения стал меньше - 1211, при этом за последние 24 часа скончались 12 человек с коронавирусом.

Все в стране диагностировали 35,5 тыс. случаев COVID-19, 615 инфицированных скончались.

В Греции за время пандемии COVID-19 выявили относительно низкое количество случаев заражения по сравнению с другими странами Европы, однако коронавирус стал стремительнее распространяться по стране в начале октября этого года.

Напомним, несмотря на рекордный прирост зараженных коронавирусом в мире, во Всемирной организации здравоохранения считают введение карантина в масштабах всей страны исключительным шагом. Его следует вводить в крайнем случае.

Как сообщала "Страна", парламент Испании одобрил продление до начала мая особого режима в связи с эпидемией коронавирусной болезни в стране.