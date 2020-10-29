Государственное бюро расследований вызывает на допрос председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его проверят на причастность к серьезным преступлениям.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на и.о. директора Бюро Алексея Сухачева.

"Следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется причастность председателя Конституционного суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации", - отметил Сухачев.

Во время досудебного расследования изучается влияние упомянутой преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

Так, председателя КСУ проверяют следственным путем на участие в преступной организации, в совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью Тупицкого и вызвали для допроса. Он пройдет 2 ноября 2020 года.

Ранее "Страна" рассказывала, как Тупицкий и глава НАБУ Сытник совершали в Крыму сделки по российским законам.

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