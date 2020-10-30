В Минздраве рассказали об особенностях инсульта и назвали самые простые способы, как избежать этого опасного недуга.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Цель этого дня - привлечь внимание населения к проблемам, связанным с сосудисто-мозговыми заболеваниями. Ежегодно в Украине происходит более 100 000 инсультов и более трети из них - у людей трудоспособного возраста. Помните: даже при малейшем подозрении на инсульт следует немедленно обратиться за экстренной медицинской помощью. Своевременная помощь - основной шанс спасти жизнь и здоровье", - указано в сообщении.

По данным Всемирной организации борьбы с инсультом, каждый четвертый взрослый сталкивается или столкнется с заболеванием, но это можно предотвратить, если не забывать о физической активности.

Примечательно, что инсульт:

можно предупредить в 80% случаев;

в 30% случаев приводит к смерти;

более чем 50% случаев приводит к инвалидности;

убивает почти 50% тех, кто его пережил, в течение следующих пяти лет.

Факторы риска инсульта:

высокое артериальное давление;

малоподвижный образ жизни;

наличие вредных привычек (курение и чрезмерное употребление алкоголя);

высокий уровень холестерина в крови, ожирение и диабет.

Следовательно, уменьшить риск инсульта можно, просто изменив свой образ жизни, отмечают медики.

Напомним, стало известно, какую болезнь перенес один из добровольцев, который участвует в испытаниях вакцины от коронавирусной болезни производства американской компании Johnson&Johnson. По данным источника, мужчина перенес инсульт. Однако несмотря на это, испытания вскоре возобновятся.

Как сообщала "Страна", российский певец и танцор Борис Моисеев опроверг информацию о том, что он после инсульта плохо себя чувствует и не встает с постели.