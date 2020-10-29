В Министерстве иностранных дел Украины посоветовали следить за обновлениями на сайте касательно ситуации в Беларуси перед посещением соседней республики.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Рекомендуем гражданам, которые планируют путешествие в Республику Беларусь, следить за обновлением информации на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua и, в случае необходимости, обращаться на круглосуточную "горячую линию" посольства Украины в Беларуси (+375) 25 60 311 84 или МИД Украина: (+38) 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - указано в сообщении.

По словам представителя ведомства, ограничения на въезд не касаются дипломатов, водителей международных перевозок и международных железнодорожников.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отвергли обвинения Минска в недружественных действиях, которое последовало после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о привлечении белорусских айтишников. "Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес -контакты все крепли", - сказано в заявлении.

Как сообщала "Страна", за рубежом задержаны 11 968 украинцев, из них 6 202 гражданина осуждены за совершение различного рода преступлений.