Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко 29 октября внезапно скончался в областной больнице Чернигова. У градоначальника, которому было всего 47 лет, диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирус.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на главного врача областной больницы Андрея Жиденко.

По словам медика, мэра госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, а 28 октября Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких.

Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Он выдвигался на должность от партии "Родной дом".

Как писала "Страна", через два дня после выборов от коронавируса умер мэр Борисполя. Он был лидером избирательной гонки.

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