По данным Харьковского областного лабораторного центра, показатель заболеваемости Covid-19 в Первой столице составляет более 392 заболевших на 100 тысяч населения. Это не дает возможности выйти из красной зоны карантина.

Об этом сообщает сайт Харьковской ОГА.

Директор Харьковского лабцентра Любовь Махота на совещании губернатора Алексея Кучера с руководителями РГА отметила, что в Харьковской области эпидемическая ситуация остается напряженной, а тенденции к стабилизации показателей заболеваемости нет.

"За две последние недели в целом по области лабораторно подтверждено 8104 случая Covid-19, что составляет 304,67 на 100 тысяч населения. Темпы прироста показателей составили 4,1%. Интенсивность эпидпроцесса остается высокой как в городе Харькове, так и в районах", - констатировала Махота.

По ее информации, в городе Харькове показатель с 7 октября превышает 320 на 100 тысяч населения, что является одним из критериев для установления красного уровня опасности. Темп прироста за последнюю неделю составил 7,5%.

В районах области показатели заболеваемости остались на уровне прошлой недели. Случаи регистрировали на всех административных территориях, показатель по области (исключая Харьков) на 100 тысяч составляет 202,77.

За последнюю неделю методом ПЦР проведено 13 697 исследований - это 1957 исследований в сутки.

Как сказал заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух, проводится работа по обустройству кислородным оборудованием в двух больницах "Укрзализныци", которые определены для лечения ковидных больных. По его данным, больницы будут открыты на следующей неделе. Кроме того, за неделю область должна получить закупленные кислородные концентраторы, которые поступят в учреждения здравоохранения как в областном центре, так и в районах.

Ранее "Страна" приводила данные по Украине о заболеваемости на 29 октября.

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