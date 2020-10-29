В Минздраве рассказали украинцам, что собой представляет псориаз, почему его не стоит бояться и как можно минимизировать влияние, несмотря на отсутствие лечения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"29 октября - Всемирный день псориаза. Более 125 млн людей в мире болеет псориазом или псориатическим артритом, по данным Международной федерации ассоциаций псориаза IFPA. При этом 77% таких людей испытывают стигматизации из-за своей болезни. В Украине с псориазом живет около 1,5 миллиона человек. Псориаз - это неинфекционное хроническое заболевание кожи. Сбой в процессе регенерации кожи приводит к ускоренному восстановлению ее клеток. На теле больного образуются ярко-красные бляшки, к которым крепятся серебристо-белые чешуйки. При тяжелом течении болезнь может поражать внутренние органы и суставы", - указано в сообщении.

Псориаз может развиться в любом возрасте, однако чаще всего проявляется до 30 лет. Заболеваемость не зависит от пола, болезнь не заразна - получить его от контакта с больным невозможно. Псориаз неизлечим, но своевременное и адекватное лечение позволяет повысить качество жизни пациента и предотвратить инвалидность. Полезным дополнением медикаментозной и физиотерапии может быть когнитивно-поведенческая психотерапия, которая помогает больным справиться со стрессом, депрессией и социофобией, обусловленными болезнью.

Кроме того, многие пациенты отмечают, что достигли стабильной ремиссии благодаря здоровому образу жизни:

отказу от курения и алкоголя;

здоровому питанию и контролю веса;

регулярным физическим упражнениям;

полноценному сну;

избеганию стрессов и позитивному мышлению.

Однако в случае тяжелого течения заболевания следует сразу обращаться за специализированной медицинской помощью. Псориаз опасен своими осложнениями, которые могут привести к инвалидности. Для согласования любого плана борьбы с псориазом нужно обращаться к врачу, ведь неправильное лечение может только ухудшить состояние больного.

Напомним, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала в соцсети свое лицо с последствиями обострения псориаза.

Как сообщала "Страна", бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко пожаловалась на псориаз после заседания трехсторонней контактной группы в Минске.