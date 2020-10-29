В Европейском союзе футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали ситуацию с поддержкой акции Black Lives Matter ("Жизни черных важны") перед началом матча второго тура Лиги чемпионов с участием "Краснодара" (РФ) и "Челси" (Великобритания). Не все игроки российской команды приняли в ней участие.

Заявление организации по этому поводу приводит сайт Sportbox.

Перед началом встречи 28 октября футболисты обеих команд поддержали акцию, став на колено. Однако несколько игроков краснодарской команды, среди которых были полузащитники Юрий Газинский и Даниил Уткин, не стали этого делать. При этом все футболисты "Челси" опустились на колено.

"Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным", - сказали в пресс-службе УЕФА.

"Краснодар" в среду на своем поле проиграл "Челси" со счетом 0:4.

Летом "Страна" рассказывала, как четыре пилота "Формулы-1" не встали на колено в знак протеста против расизма перед стартом второго этапа гонки.

А за несколько дней до этого аналогичным образом поступили сразу шесть пилотов.