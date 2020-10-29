В Испании заявили о рекордном росте заболеваемости коронавирусом. Так, за сутки в стране заболело более 23 тысяч граждан, что на четыре тысячи больше вчерашних показателей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании.

Так, за последние сутки в Испании стало известно о 23 580 новых пациентах с коронавирусом, что является рекордом с начала пандемии. От осложнений заболевания за этот же промежуток времени скончалось 173 испанца. Днем ранее эта цифра была на уровне 168 человек, а 27 октября - 267.

Также в Минздраве отметили, что за сутки в больницы поступило 447 пациентов с Covid-19, достигнув показателей в 17 520 человек. В палатах интенсивной на данный момент терапии находится 2 404 пациентов.

Напомним, парламент Испании одобрил продление до начала мая особого режима в связи с эпидемией коронавирусной болезни в стране.

Как сообщала "Страна", с вечера четверга, 29 октября, закрываются границы Каталонии в рамках сдерживания коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства испанского автономного сообщества Пер Арагонес.