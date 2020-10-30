Тысячи сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли вечером 29 октября на площадь Свободы в Тбилиси. Экс-глава государства обратился к ним по видеосвязи из Киева и пригрозил власти государственным переворотом в случае фальсификаций на предстоящих парламентских выборах 31 октября.

Видео своего обращения Саакашвили опубликовал в Фейсбук.

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", которое в начале нулевых привела Саакашвили к власти, проводит предвыборную акцию под лозунгом "Попрощаемся с Бидзиной" (Иванишвили, лидером правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и премьер-министром).

Певец Вахтанг Кикабидзе, который возглавляет список оппозиционного блока, представил собравшимся Саакашвили. Когда тот подключился по удаленной связи, собравшиеся принялись скандировать "Миша! Миша!".

Находящийся в Украине оратор сказал, что "Грузия проснулась, Грузия готова к победе, к освобождению 31 октября, она готова снова стать одной из самых крутых стран в мире". По его словам, в Грузии борются не за какого-то политика, а за лучшую жизнь.

"Хочу сказать вам, все будет хорошо. 31-го числа мы начнем объединение страны", - заверил Саакашвили.

Затем он обратился к сторонникам "Грузинской мечты".

"Протянем друг другу руки. Вчера и сегодня мы есть и были противниками, завтра мы дети одной страны. Мы все вместе служим своей стране. Я уверен, что многие из вас, большинство, поддерживают грузинское государство", - сказал он и призвал граждан прийти на выборы.

По словам Саакашвили, в случае фальсификации выборов ответ будет очень жестким.

"Ответом на фальсификацию будет не отступление. Ответом на фальсификацию будет достоинство, нападение и захват власти людьми очень быстро. Мои особенные соотечественники, всего несколько часов отделяют нас от победы, позволим провести эти несколько часов мирно, тихо перенять власть, а затем передать власть новому поколению грузин, которые уже родились свободными и заботятся о нашей стране. Наша страна заслуживает лучшего будущего. Наш путь больше не путь Иванишвили, наш путь - путь святого Георгия, свободы, Грузии. Мы не рождены, чтобы быть оборванцами", - произнес Саакашвили.

Как писала "Страна", в августе Саакашвили заявил о возвращении в грузинскую политику. "Единое национальное движение" собирается выдвинуть его на пост премьер-министра.

Мы оценивали шансы бывшего президента страны снова стать в Грузии у руля.