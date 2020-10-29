Беларусь в ближайшее время может принять меры о непризнании полученных за границей дипломов об образовании. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко, комментируя намерение белорусской молодежи учиться за рубежом. Видео его заявление опубликовало информагентство БелТА.

"Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - сообщил Лукашенко.

Он добавил, что говорит об этом открыто, чтобы студенты понимали, как могут развиваться события. Лукашенко объяснил такую позицию тем, что не желает, чтобы белорусским студентам "промыли мозги", а потом подбросили "как пятую колонну" обратно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси отчислили 18 студентов из-за участия в протестных митингах.

Также мы сообщали, что Лукашенко назвал протесты в стране террористической угрозой и обещал жесткую реакцию.