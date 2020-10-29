Трое человек получили травмы и один погиб после того, как автомобиль врезался в пешеходную зону в городке Кемпен, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Полиция пока что не подтверждает теракт, однако и не исключает.

Об этом сообщает Bild, информацию подтвердила пресс-служба полиции земли Северный Рейн - Вестфалия.

Так, около 16:36 по местному времени (18:36 по Киеву) машина по неизвестной причине съехала с дороги на тротуар и врезалась в гулявших по обочине дороги граждан. Чтобы госпитализировать пострадавших, пришлось задействовать вертолет.

В то же время, по информации телеканала RTL, погибший был несовершеннолетним. Правоохранители пока что уточняют детали произошедшего. В частности, намеренно ли водитель направил автомобиль в толпу.

Напомним, утром в четверг, 29 октября, во французском Авиньоне вооруженный ножом мужчина с криком "Аллаху акбар!" напал с ножом на полицейских, его застрелили. Это случилось спустя несколько часов после происшествия в Ницце, где преступник убил трех человек возле церкви.

Как сообщала "Страна", в связи с трагичными событиями в Ницце, где возле церкви обезглавили женщину и закололи мужчину, и в Авиньоне, где неизвестный напал на полицейских, во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Также "Страна" писала, что Германия анонсировала усиление полицейского контроля для борьбы с распространением коронавируса. Федеральная полиция в сотрудничестве с регионами выведет на улицы тысячи дополнительных сотрудников. Об этом сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер