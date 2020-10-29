Несмотря на рекордный прирост зараженных коронавирусом в мире, во Всемирной организации здравоохранения считают введение карантина в масштабах всей страны исключительным шагом. Его следует вводить в крайнем случае.

Как пишет "Интерфакс", об этом 29 октября заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы рассматриваем общенациональные карантины как самую крайнюю меру, потому что они пренебрегают все еще существующей возможностью задействовать каждого в базовых и эффективных мерах", - сказал Клюге.

Он объяснил, что всеобщий режим изоляции поможет пресечь распространение Covid-19 и разгрузить систему здравоохранения, однако чреват огромным ущербом для экономики, ростом домашнего насилия и психических проблем у населения. Клюге подчеркнул, что решительные действия против эпидемии не обязательно должны означать жесткий карантин.

Также он заявил, что необходимо адаптировать тестирование на Covid-19 и отслеживание контактов зараженных с целью сделать их "более целенаправленными для максимального воздействия". Он заключил, что простое расширение масштабов тестирования более не отвечает требованиям момента.

В то же время он считает, что европейский регион теперь переживает самое мощное с начала эпидемии распространение Covid-19.

"Европа снова в эпицентре эпидемии", - добавил Клюге.

Ранее "Страна" сообщала, что Испания продлила особый режим из-за коронавируса до мая следующего года.

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