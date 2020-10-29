В Италии за последние сутки зарегистрировали более 26 тысяч случаев заражений коронавирусом. Таким образом, в стране побит рекорд от 28 октября, когда заразились почти 25 тысяч человек.

Статистику опубликовал "Интерфакс" со ссылкой на западные издания.

29 октября итальянские власти сообщили о 26 831 заболевшем за сутки, что на 1 840 случаев больше, чем в среду. Что касается смертей, то зарегистрировано 217 летальных исходов. В результате общее число смертей на Апеннинах достигло 38 122 человек.

В Италии с понедельника ужесточены ограничения, введенные из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

В соответствии с новыми правилами в стране закрыли все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжают работу, но до 18:00.

Ранее "Страна" писала о новом мировом антирекорде по Covid-19. Впервые заразились больше полумиллиона человек за сутки.

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