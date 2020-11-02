Во вторник, 2 ноября, церковь чтит память Артемия Антиохийского. Это значит, что сегодня именины отмечают Артемы.

Артем - значение имени и характер

Есть две версии происхождения имени Артем. По одной, оно означает "невредимый", по другой - "принадлежащий богине Артемиде".

Артемам приписывают спокойный и рассудительный характер. Они способны трезво мыслить в стрессовых ситуациях. Легко ладят с людьми, имеют добрый нрав. При этом амбициозны, им не чужды качества лидера. Иногда бывают слишком неусидчивы и беспокойны.

В молодости нередко за Артемом тянется шлейф многочисленных увлечений и романов, но став главой семьи, обычно превращаются в хороших мужей и отцов.

Кто такой Артем Антиохийский

Именинами называют день памяти святого, в честь которого был назван ребенок. Каждый день церковный календарь чествует кого-то из святых. В народе часто эту дату называют и днем ангела, хотя в церковной традиции день ангела - день крещения, когда человек получает защиту ангела-хранителя. Таким образом считается, что после крещения верующий получает сразу двух защитников - ангела-хранителя и святого с именем которого был крещен.

Именины отмечают раз в году, хотя одного и того же святого могут чествовать несколько раз. Обычно выбирают дату, ближайшую к дню рождения.

2 ноября вспоминают мученика Артемия Антиохийского. Существует несколько версий его жития. Считается, что Артемий был военачальником при императоре Константине Великом и за свои победы стал наместником Египта. Он был поборником христианства и открыто выступил против политики императора Юлиана Отступника, который был язычником и приказал истязать христианских епископов в Антиохии (ныне территория Турции). Его схватили, пытали и казнили.

Считается, что Артемий Антиохийский нашел останки апостолов Андрея, Луки и Тимофея и перенес их в Константинополь. Часть его мощей была перенесена в Киево-Печерский монастырь.

Святому Артемию молятся об исцелении от болезней. Считается, что особую помощь он оказывает страдающим от болезней внутренних органов.

Открытки и поздравления с именинами

Пусть на пути встречаются свои люди, с которыми не страшно пройти самые трудные времена. С именинами! Пусть тебя хранит твой ангел.

Артем, ты сильный, благородный.

Ты самый лучший в мире друг.

Желаю счастья и свободы.

И чтоб любовь была вокруг.

Артем, пусть всегда тебя хранят высшие силы. С именинами!

Хоть и не все бывает гладко,

Пусть исполняются мечты.

Пусть жизнь тебе несет подарки,

Какие сам захочешь ты.

В день именин желаю верить в себя, в свою силу и доброту окружающих. У тебя все получится!

Чаще улыбайся, веселись!

Пусть всегда счастливой будет жизнь!