Президент Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно было посвящено решению Конституционного суда о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства.

Глава государства сообщил, какие угрозы несет это решение для страны.

Его слова цитирует сайт Офиса президента.

"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", - сказал Зеленский.

Он намекнул, что свой вердикт судьи вынесли под давлением.

"Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне - я уверен, что это справедливо, - безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - акцентировал президент.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил: последние события, связанные с решением КСУ, дают веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. В частности, суд выступает "ледоколом" достижений нашего государства на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство.

Он напомнил, что кроме последнего решения Конституционный суд в феврале 2019 года отменил закон о незаконном обогащении. В результате правоохранители закрыли уголовные производства, результативности по которым от власти требует общество.

"Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с нашим евроатлантическим сообществом", - сказал он.

Данилов также обратил внимание на то, что решение суд принял сразу после окончания местных выборов, которые сами по себе в части децентрализации содержат очень сложные вызовы национальной безопасности. По его убеждению, такие шаги и их последовательность свидетельствуют о целеустремленности и продуманность антигосударственных действий.

Председатель НАПК Александр Новиков отметил, что КСУ уничтожил всю систему предотвращения коррупции, отбросив в 1991 год.

"Все, что строилось за годы независимости Украины, было демонтировано решением КСУ. Это произошло вопреки позиции граждан Украины, 91% из которых считают коррупцию серьезной проблемой для украинцев", - отметил он, добавив, что нынешние органы государственной власти демонстрируют нулевую толерантность к коррупции.

По его словам, после решения Конституционного суда НАПК фактически превращается в "орган сокрытия информации о публичных лицах".

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский подчеркнул, что решение суда было принято со многими нарушениями, а сами судьи имели конфликт интересов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что решение КСУ несет угрозы для страны во внешнеполитической сфере, ведь борьба с коррупцией в Украине была и остается одним из ключевых вопросов на повестке дня в диалоге с партнерами. Речь идет о Европейском Союзе, США, Канаде, Японии и других.

"Все они в той или иной степени инвестировали в создание антикоррупционной инфраструктуры в Украине - свои ресурсы, свои возможности. И поэтому тоже чувствуют ответственность за продолжение ее существования", - отметил он.

По результатам заседания было принято решение о принятии Кабмином неотложных мер по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведении специальной проверки. Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

Ранее "Страна" приводила реакцию ЕС на наделавшее шума решение КСУ.

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