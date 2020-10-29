Экс-сотрудник МВД, которому не удалось пройти переаттестацию, намеревался купить должность главного полицейского Ровенской области за миллион долларов.

Факт предложения такой суммы денег должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины расследуется правоохранителями.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Уточняется, что бывший работник Министерства внутренних дел, который ранее не смог пройти аттестацию и восстановиться на занимаемой должности, вместе со своим сообщником хотели договориться о назначении первого на должность начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области.

"В одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов США. За эти средства бывший правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение председателю Нацполиции Украины рекомендации относительно назначения его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области", - говорится в сообщении.

Фото: Офис генпрокурора

Отмечается, что оба злоумышленника были разоблачены при совместной работе прокуратуры, следственного управления Нацполиции и Департамента внутренней безопасности НПУ.

В рамках расследования правоохранители провели ряд обысков по месту проживания подозреваемых. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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