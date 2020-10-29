С вечера четверга, 29 октября, закрываются границы Каталонии в рамках сдерживания коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства испанского автономного сообщества Пер Арагонес, передает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что до конца недели на территории Каталонии введены ограничения на перемещение между муниципалитетами. Также закрыты театры, кинотеатры, спортивные объекты для непрофессионалов, а также игровые площадки для детей и юношества. Часть учащихся переведена на удаленное обучение. Школы открыты, но руководству рекомендовано перевести учащихся на дистанционное обучение.

Аналогичные меры с разной степенью ограничений приняты также и в других автономных сообществах Испании: Андалусии, Арагоне, Астуриасе, Кантабрии, Кастилье-Ла-Манче, Кастилье-и-Леоне, Мадриде, Мурсии, Риохе, Стране Басков, а также в двух автономных городах Сеуте и Мелилье.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция Германии ужесточит проверки ношения масок и будет пресекать скопление людей на улице.

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