В представительстве Европейского Союза в Украине рассказали, на каких условиях предоставляют нашей стране "беспрецедентную помощь", в том числе финансовую.

Она связана прежде всего с антикоррупционной борьбой и независимой работой соответствующих органов. Также в ЕС обеспокоены последними решениями Конституционного суда в этой сфере.

Об этом в представительстве Евросоюза сказали в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"ЕС считает институции по борьбе с коррупцией, созданные по просьбе украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС. Массовая и беспрецедентная помощь Европейского Союза, в том числе финансовая, поэтому связана с антикоррупционной архитектурой, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления", - говорится в заявлении представительства.

Также в ведомстве отметили, что с большой обеспокоенностью восприняли влияние последнего решения Конституционного суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства. По мнению ЕС, они будут иметь далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

"Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", - сказано в ответе.

Представительство призвало власти предпринять меры для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины.

"Мы призываем украинские власти предпринять шаги для скорейшего восстановления необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины. Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", - указали в дипучреждении.

Ранее "Страна" рассказывала, на что подписалась Украина ради кредита от ЕС.

Мы также цитировали слова европейского чиновника о том, что ЕС для Украины не банкомат.