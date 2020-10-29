Соединенные Штаты Америки выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с недавними резонансными решениями Конституционного суда (КС) касательно признания незаконными отдельных положений антикоррупционного законодательства.

Об этом говорится в соответствующем заявлении посольства США в Украине от 29 октября.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе против усиливающихся нападок со стороны заинтересованных сторон, направленных на то, чтобы повернуть вспять ход реформ, проведенных за последние шесть лет", - говорится в сообщении.

"Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общий интерес возобладает над интересами корыстных личностей", - отметили в посольстве.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий После этого Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Ведомство было вынуждено закрыть электронный реестр деклараций с 18:00 28 октября.

В свою очередь посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что из-за этих решений Конституционного суда в Европейском союзе рассматривают возможность приостановки безвизового режима с Украиной.

Уже сегодня Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым обязал НАПК в срочном порядке восстановить свободный доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их проверки.