Высший совет правосудия (ВСП) Украины освободил от должности председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка по собственному желанию. Накануне Холоднюк подавал заявление об отставке.

О решении ВСП сообщается на его сайте.

Пресс-служба органа напомнила, что Холоднюк занимал должность председателя ГСА с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины.

21 октября в ВСП поступило его заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

"Руководствуясь статьей 153 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьей 34 закона Украины "О Высшем совете правосудия" и статьей 86 закона Украины "О государственной службе", 29 октября 2020 года Высший совет правосудия решил освободить Холоднюка Зиновия Васильевича от должности председателя Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020", - отмечается в заметке.

Как писала "Страна", Холоднюка подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В связи с этим 1 октября ВАКС отстранил его от должности до 1 декабря. Исполняющей обязанности главы ГСА сейчас является Людмила Гизатулина.

Мы также разбирались в деле Холоднюка, связанном с ситуацией вокруг киевского Окружного административного суда.