Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым обязал Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в срочном порядке восстановить свободный доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их проверки.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Только что на внеочередном заседании правительства при участии Президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!" - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК. После этого НАПК было вынуждено закрыть электронный реестр деклараций с 18:00 28 октября.

В свою очередь посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что из-за этих решений Конституционного суда в Европейском союзе рассматривают возможность приостановки безвизового режима с Украиной.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого пообещал, что система электронного декларирования в Украине возобновит работу.